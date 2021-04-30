迎接勞動節假期，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，天蠍座、金牛座、白羊座、摩羯座、射手座在這次連假會有好運降臨，尤其第一名的射手座更是桃花運暴漲，單身射手一定要把握機會多多參加聚會、戶外活動，有機會遇到命定中的對象。

▍第五名：天蠍座

勞動節假期天蠍座交際運勢提昇，桃花也會因為交際運勢而上升，​​多與人接觸、參加一些聚會，很有可能在這其中找到那個讓你心動的人，兩人容易相談甚歡，有繼續發展的可能。另外，親朋好友介紹的朋友要格外留意，不要排斥相親、認識新朋友，畢竟這些都可能是緣分的開始。

旺運穿搭建議：輕熟風格更能吸引到對方的目光。

▍第四名：金牛座

勞動節假期拜訪親友、參加聚會或戶外活動很容易遇到事業上的貴人，有機會向對方求教，能夠幫助你在事業上有較大的進步。出門遇到熟悉的人不要裝作沒看見，大膽熱情的打招呼，不要因為不好意思或者懶得打招呼錯過大好機會。

旺運穿搭建議：簡單休閒的穿搭，配上真誠的微笑，會讓你看起來更親切。

▍第三名：白羊座

勞動節假期白羊的運勢很不錯，做什麼事情都很順心，即使遇到小麻煩也可以迅速解決，簡直是五月幸運之子。這段時間財運很旺，做生意、投資理財都有機會大賺一筆。戀愛運勢也很好，尤其對於單身的白羊來說，一定要好好把握這個出門就能遇到桃花的好時機。最近千萬不要懶散，把自己打扮起來，多出去走走，不僅能呼吸新鮮空氣、鍛煉身體，還能轉角遇到愛。

旺運穿搭建議：顏色清新、活潑的搭配會讓你更有活力。

▍第二名：摩羯座

勞動節假期摩羯座的財運很旺，尤其是對於還在加班或者做生意的摩羯座來說，更是發財的好時機。這段時間適合拜訪客戶，很容易交談融洽、成功合作，或遇到更好的機會。這段時間雖然很忙碌，但是會感覺到很充實，所有努力都有收穫。

旺運穿搭建議：成熟穩重的風格讓你看起來更可靠。

▍第一名：射手座

勞動節假期射手的愛情運勢超級旺，是談情說愛的大好時機。多參加聚會、小旅行，很容易邂逅有緣人，而且這段期間戶外活動能夠大大提升你的魅力值，趕快制定一下假期的出遊計劃吧。另外注意，出門一定好好打扮，不用太過隆重，簡單隨性又花心思的打扮會讓你看起來更迷人，能夠將射手座的灑脫隨性表現得更突出，更能吸引有緣人的注意。

旺運穿搭建議：帶點酷帥的風格更能凸顯你的魅力。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)