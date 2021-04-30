台南市警察局長方仰寧期勉員警，對治安挑戰要有源頭管理思維，針對源頭才能真正解決問題。（南市警六分局提供／洪榮志台南傳真）

台南市警察局長方仰寧落實「走動式管理」，29日前往警六分局金華派出所與基層員警座談。會中，方仰寧期勉員警，「每一次挫折，都是一種學習，要為成功找方法，別為失敗找理由」，對治安挑戰要有源頭管理思維，針對源頭才能真正解決問題，也認為黑幫犯罪有跨境感染的趨勢，警方要團隊作戰，整合各項資訊，徹底斷根。

方仰寧也聽取基層員警的心聲，並允諾充實廳舍設施，檢討改善不適當的懲處制度；他還強調，勤區員警、所長、組長、分局長等各級幹部，發現治安問題若非一己之力能處理時，一定要往上呈報，結合團隊力量去面對，不要知情不報，讓問題惡化。

方仰寧分析，這2年台南市因南科科技新貴外來人口增加，帶動土地開發、房產建案等蓬勃發展；人口、經濟等相關要素，都會影響犯罪型態與黑幫生存的態樣，警察要懂得源頭管理，掌握治安問題的根本核心，釜底抽薪。

另外，他還認為，黑幫犯罪有跨境感染的趨勢，從一場黑幫喪禮的會場就可見端倪，不少北部幫派專程南下參加黑幫告別式，頗有滲透台南、往南插旗的態勢，台南警方要團隊作戰，整合各項資訊、掌握幫派各項組合成員的脈絡背景，徹底斷根解決。

最後，方仰寧強調：治安事件發生，被害人心中難免有怨有傷，各級幹部、同仁對於被害人要能持續關懷；被害人會上網訴苦、向媒體抱怨投訴，代表民眾對於治安、對於警察的服務，仍有未臻滿意之處，我們應該反求諸己，提升對於民眾的服務與關懷。

(中時 )