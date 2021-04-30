都發局長黃文彬今天在法規委會提出《台中市營建賸餘土石方管理自治條例」條例部分條例修正，要求建築工程及公共工程，其中包括自辦市地重劃的賸餘土石方運送車輛，必須裝設全球定位系統GPS設備。（盧金足攝）

都發局30日在市議會法規委員會提案修正《台中市營建賸餘土石方管理自治條例」條例部分條例修正，藍綠議員一致同意通過，將送大會審議。（盧金足攝）

為防止載運營建賸餘土石方的車輛，行車路線抄捷徑，開進一般住宅區的道路，影響安全與安寧，甚至處亂倒破壞環境，台中市府祭出重法，都發局30日在市議會法規委員會提案修正《台中市營建賸餘土石方管理自治條例」條例部分條例修正，要求建築工程及公共工程，其中包括自辦市地重劃的賸餘土石方運送車輛，必須裝設全球定位系統GPS設備，並即時上傳軌跡資料，以科技掌握車輛行蹤，違法最高開罰10萬元巷，該修正案在法規會經藍綠議員一致同意通過，主席黃馨慧裁示將送大會審議。

都發局長黃文彬今天在法規委會提出《台中市營建賸餘土石方管理自治條例」條例部分條例修正，針對載運賸餘土石方的車輛，防範原本合法土石要進到土資場，但有的卻直接載到砂石場，未進行中間的土石資源回收利用，以往難以掌握車輛行蹤，現在如果全球定位系統GPS設備，網路「全都露」。

都發局表示，載運賸餘土石方的車輛都要向市府申請行走路線，但有的卻不按申報路線行駛，現在有具體軌跡，市府內控軌跡，一旦車 跑出路線，立即可以稽查糾正。

「大型車輛不能進到住宅區的道路或其他鄉間小路」，都發局說，有的路面不適合大型車輛，如果走捷徑會影響到民宅的安全與安寧，市府修法規定要走市府核准路線。

都發局強調，運載建築工程所產出營建賸餘土石方之車輛，應裝置車輛全球定位系統(GPS)設備，並即時上傳軌跡資料，如果土流向及數量與核准內容不一致、未依報備地點運送餘土或違規棄置餘土者，處承造人、承包廠商、承運業者或收容處理場所將處1萬元以上10萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續。

此外，屆期仍未清除或補辦手續者，得按次處罰，必要時得勒令停工至完成清除或補辦手續止；涉及刑事責任者，並依相關規定移送法辦。

(中時 )