民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒品案，還被爆出市黨部主委吳怡農（中）也不敢辦他，吳30日現身受訪時強調，「如果任何人違背黨紀，都要受到處置」，自己是27號看到新聞才知道「趙姓黨員」所發生事情和過去言論，才知道有這個人，隔天一早通知中央黨部和召開臨時會議，討論如何做出嚴厲處分，如果任何人違背黨紀都要受處置。（張鎧乙攝）

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民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒品案，還被爆出北市黨部主委吳怡農也不敢辦他，引起非議。吳怡農今(30日)中午現身受訪時強調，「如果任何人違背黨紀，都要受到處置」，自己是27號看到新聞才知道「趙姓黨員」所發生事情和過去言論，才知道有這個人，才開始考慮要怎麼處裡，隔天早上通知中央黨部和召開臨時會議，討論如何做出嚴厲處分，如果任何人違背黨紀都要受處置。

吳怡農今現身回應此案，他說，事情發生第一時間，在工作分配上已有調整，依據高標準處理，而跟此事件相關的家人都應該迴避，但是趙介佑目前還沒有判刑，台北市黨部要怎樣讓趙退出民進黨，他的言行嚴重損害民進黨名譽，最重要是在怎樣的位置上，就應該要做怎樣的事。

吳怡農表示，過去這幾天相信社會大眾都非常憤怒，黨員也非常不開心，我更是生氣，不能因為一人錯誤行為傷害全黨、社會，司法面，民進黨支持檢調、司法單位審判，黨務方面，我們對於任何影響民進黨名譽的人，會做嚴厲處分，「對於趙姓黨員，我們立場非常清楚，就是盡快開除黨籍」。

外界好奇為何要等到下周才開除趙介佑，吳怡農強調，得知消息後，隔天召開執委會，執委會也有一致共識、同意開除，但評委會是獨立機關，且程序上面有一個條文是，三天前要通知當事人，所以預期5月3日能順利走完程序，開除該名黨員。

而吳怡農之所以扯上此事，是因近日有網友與藍營人士，紛爆料稱吳與趙家「有關係」。有網友在PTT八卦版PO文「吳怡農參選主委的幕後大推手-趙氏家族」，稱吳怡農回台後在政壇謀求發展，最早相挺的地方派系就是趙氏家族。原PO更翻出吳怡農當初到黨部登記參選的照片，身邊只有3個人陪同，其中2個就是趙介佑爸爸趙映光和姑姑趙心瑜。因此批吳怡農不敢在第一時間辦趙介佑。

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(中時新聞網)