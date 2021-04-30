泰國王子提幫功(Dipangkorn Rasmijoti)29日歡慶16歲生日。身為泰國唯一繼承人，儘管王室始終不曾宣布；但熟知皇室內幕的人都知道提幫功恐罹患自閉症與學習遲緩。甚至一度傳出泰王瓦吉拉隆功無法接受孩子學習遲緩，而讓其在9歲就與生母西拉米分開並送往德國。心智遲緩加上從小缺乏母愛，產生的影響不免讓人憂心未來成為王室危機。

根據長期追蹤泰國王室記者的推特，16歲的提幫功不但看起來比實際年齡年輕很多，行為舉止也與其年齡不相稱，而這可能是發育遲緩所導致。記者更推測，提幫功恐罹患自閉症。

Happy birthday Prince Dipangkorn Rasmijoti, who is 16 years old today. He looks and acts younger than his age, due to a developmental disorder that the palace has never revealed, probably autism. pic.twitter.com/M2aa0Fg5dz — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) April 29, 2021

先前曾有王室人員披露，泰王一度無法接受提幫功自閉症與學習障礙等問題，而將其送往德國。儘管王室從未對外證實過相關傳聞；但提幫功先前就曾在公開場合舉措失當。去年泰國王室舉行宗教典禮，提幫功卻突然失控抱住二姐希里萬納瓦瑞公主(Sirivannavari Nariratana)，還一度將公主高舉。在應該嚴肅的場合如此失態，更讓相關傳聞甚囂塵上。

問題不僅於此。提幫功的生母希拉米為泰王瓦吉拉隆功的第3任妻子。雖然希拉米在2005年生下提幫功，而被視為有機會成為皇后的女人；但希拉米2014年被打入冷宮、之後傳出削髮為尼、幽禁於寺廟之中，還被下令不准與孩子見面。9歲就與母親分離的提幫功，還得面對荒淫的父親不斷幫他「換母親」，讓其心中留下陰影。

雖然泰王有5個兒子，卻是唯一公開承認的繼承人。身心的遲緩加上母愛的缺乏，未來泰國恐出現「阿斗國王」而成為王室最大隱憂。

(中時新聞網)