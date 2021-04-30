立委楊瓊瓔聯手市議員吳顯森爭取1170萬元擴充經費，解決上楓國小活動中心「家徒四壁」窘境。（王文吉攝）

台中市大雅區上楓國小活動中心年初完工，由於工程因物料漲價，不得以減項發包，導致缺乏內部設施。立委楊瓊瓔、市議員吳顯森接獲校方反映，30日邀請相關單位會勘，並成功爭取1170萬元擴充經費，將進行內部裝修、舞台及影音、空調、綜合球場等工程設備新建。

上楓國小活動中心校舍工程2017年開始規劃設計、2018年陸續辦理發包，但因營建物價大幅上揚，導致多次流標，受限預算因素，學校以減項方式進行部分預算單價調整，以完成發包，導致主體工程完工，內部設備卻沒著落。

教育局副局長葉俊傑強調，該局對於各校舍工程減項後順利發包案件，都會緊盯工程進度，相關內部裝修經費一定負責到底。吳顯森服務處處長吳呈賢表示，該工程完工後只是毛胚屋，吳議員獲知學校困境，主動聯繫立委楊瓊瓔共同向教育部國教署、體育署及市府教育局分別爭取300萬元、220萬元及650萬元補助。

上楓國小校長郭國澄感謝市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員吳顯森支持，獲1170萬元經費挹注，經費將進行活動中心內部裝修、舞台及影音、空調、球場等工程設備新建，其中舞台以劇場規格設計，包含專業音響、燈光及布幕，可供專業表演，另有空調及木質綜合球場場地，可辦理各項球類賽事，帶動運動風氣。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，楊立委非常重視教育建設，許多學校反映後，她都親自積極的向教育部國教署、體育署及教育局等單位爭取經費。強調教育是最值得、最棒的投資，為了下一代教育，楊立委會盡全力打造優質教育環境，讓學生有好的學習環境。

(中時 )