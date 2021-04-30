台中市為捍衛民眾食品安全，積極稽查進口肉品是否含有瘦肉精並且送驗。（台中市衛生局提供）

台中市衛生局再公布新一波含微量瘦肉精名單。（台中市衛生局提供）

中央今年元旦放寬含萊克多巴胺（瘦肉精）的肉品進口，引發民眾關切，到底萊豬牛進入台灣市場狀況如何？台中市衛生局兩波稽查數據值得關切，除於日前查獲一件美國冷藏牛腱檢出萊克多巴胺超標，依法開罰12萬元，累計檢出微量萊克多巴胺的進口萊豬牛27件，檢出率達2.5％。

台中市為捍衛民眾食品安全，積極稽查送驗，衛生局長曾梓展表示，截至4月28日止，市府主動查驗肉品共1萬2956件，包括標示查核9261件、瘦肉精快篩2598件，另有1097件牛豬肉品進一步檢驗，牛肉共檢出27件含有萊克多巴胺，其中1件違規超標，除裁罰台中市販售業者12萬元外，也函移源頭所在地台北市政府衛生局依法處辦。

曾梓展說，其餘26件數值均低於法規限值，合乎規範，相關結果皆公告於「台中市萊豬牛宣導專區」(網址https：／／www.taichung.gov.tw／1630362／ )開放查詢，鼓勵民眾善加利用，一起關心食安，參與監督，共同遏止不法，捍衛健康。

台中市食品藥物安全處說明，市長盧秀燕日前在台中市議會強調，雖然中央宣告廢除「台中市食品安全衛生管理自治條例」部分條文，但台中堅決拒萊豬，一旦查到就會公布於專區，市府也會持續稽查，全力維護市民健康。

(中時 )