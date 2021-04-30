新北市府規畫於永平國小興建地下停車場，上百名自救會家長今（30日）第3度於市府外抗議，拒絕犧牲孩童運動權益。（葉書宏攝）

新北市府規畫於永平國小興建地下停車場，上百名自救會家長今（30日）第3度於市府外抗議，拒絕犧牲孩童運動權益，市府交通局副局長金肇安、教育局副局長歐人豪出面說明，但自救會仍揚言捍衛孩童權益，要求市府收回興建地下停車場計畫。

自救會號召上百名家長齊聚市府門口，反對於永平國小興建地下停車場，自救會批評市府「只顧車位、不顧師生」、「沒有操場，師生沒有避難空間」。自救會也質疑，為何不改在距離200公尺旁的保順汙水處理場興建地上立體停車場，對環境衝擊影響最小？

交通局表示，因應捷運萬大中和樹林線預計2025年完工，經審慎評估永和區永平國小前LG05站通車後的大量轉乘停車需求，在地方民意殷切期盼之下，規畫興建永平國小地下停車場，以維護師生安全及學習權益為優先考量。

交通局副局長金肇安表示，由於永平國小緊鄰捷運站體及地區生活中心，停車場將預留連通道銜接捷運站體，同時為處理學校操場下方掩埋多年的垃圾，市府去年12月完成垃圾掩埋物細密度分析，確認地下垃圾「非屬」有害事業廢棄物、無重金屬汙染。

且市府已規畫整體配套措施，包含更新學校隔音門窗、空調設備、幼稚園搬遷、替代球場、修繕教學替代空間及教學運動場地改善之外，並將比照捷運高規格施工管理，降低施工過程的干擾，以維護師生安全及學習權益。

至於永平自救會主張市府改採汙水處理場興建永平立體停車場替代方案，交通局指出，汙水處理場用地為多目標使用，需包含水利單位及營建署辦公空間一併納入規畫興建，才符合該用地徵收計畫，興建經費昂貴，且永平立體停車場案基地距離捷運LG05站較遠，無法與捷運車站連通，轉乘效益與便利性不及永平國小地下停車場。

交通局表示，今年初起已陸續與教師、家長會及民眾溝通說明，並於3月24日辦理地方說明會，地方民意企盼新建永平國小地下停車場除緩解停車問題，同時改善周邊人行環境，以發揮其停車轉乘公共運輸效能和便利性。

(中時 )