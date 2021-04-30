英國《經濟學人》雜誌最新一期在封面稱台灣是「地球上最危險的地方」，如果台海爆發戰爭，將成災難，美國和中共必須極力避免。外交部發言人歐江安表示，中方的行為已對區域安全及台海現狀產生嚴重性的影響與危害，台灣將持續與理念相近國家深化合作，維護台海現狀及印太地區的和平、穩定與繁榮。

歐江安說，近期包括美國、日本、歐盟、歐洲國家、澳洲等理念相近國家的政要、智庫與媒體均紛紛公開對台灣海峽和平穩定及中國的政軍威迫行為表達關切。我國政府樂見台灣的存在、價值與安全受到國際社會的重視。

歐江安指出，台灣海峽的和平穩定符合區域與國際社會的利益，台灣政府致力於維持台海穩定的現狀也受到國際社會的肯定。

歐江安強調，《經濟學人》報導所稱的「危險」來自於中國，不只針對台灣海峽，中方也對東海、南海、南亞等區域進行威嚇與擴張，中方的行為已對區域安全及台海現狀產生嚴重性的影響與危害。台灣將持續與理念相近國家深化合作，捍衛自由民主制度、維護台海現狀及印太地區的和平、穩定與繁榮。

(中時 )