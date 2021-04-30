近日警界爭議連環爆，日前一名詹姓女老師在上課途中遭盤查，拒絕後被員警壓制，以現行犯上銬帶回警局，並依妨害公務送辦；同時，松山分局滅證風波，以及民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子涉槍毒，引發民眾不滿。對此，行政院長蘇貞昌表示，會嚴查到底，不容包庇。對於蘇的言論，資深媒體人羅友志則痛批，「好笑了，不就是從你拔掉台南高雄兩個好官開始的嗎」？

針對近期警紀頻頻出包，據《中國時報》29日報導，蘇貞昌裁示，要內政部督導警政署，針對近期三案例包括執法未依規定等要加強訓練，至於松山分局遭黑衣人闖入破壞卻不移送，絕對要撤查到底、不容包庇，不要因少數害群之馬減少民眾對警察的信任。

對於蘇貞昌的講法，羅友志今（30日）在臉書發文痛批，「好笑了，不就是從你拔掉台南高雄兩個好官開始的嗎？周處除三害，最後記得除掉自己嘿！」大批網友也在其po文底下留言表示，「清廉勤政愛鄉土，吃銅吃鐵吃國家，騙上騙下騙神明，上樑不正下樑歪，全家就是你家，國家才是我家」、「不拔掉其他人，怎麼安插自己人呢」、「結果你這行政院長只會震怒，從沒解決台灣發生的事情，反正開除又能升職沒差啊」、「建議蘇貞昌把全國警分局所長都換成自己人，就不用這麼勞心了」。

《中國時報》今年1月報導警界新一波調動人事，報導指每年警界都會因應2波屆退做人事調整，這次未如之前因綠營派系介入而延宕調整；不過，去年7月行政院長蘇貞昌點名台南、高雄治安事件頻傳，怒拔2局長，當時才甫上任半年的台南、高雄市警察局長詹永茂、劉柏良遭撤換，由時任警政署主祕方仰寧、時任刑事局長黃明昭執掌南二都治安重責，引發外界輿論譁然。

(中時新聞網)