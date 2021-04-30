清景麟教育基金會與高市府教育局共同邀請全高雄市偏鄉地區學校共百位師長，一起喜滿客夢時代影城包廳欣賞。（柯宗緯翻攝）

國片《聽見歌再唱》，劇情為真人真事改編，票房開出佳績，拍攝場景選在高雄原鄉部落與多所學校學生擔任素人演員，29日清景麟教育基金會與高市府教育局共同邀請全高雄市偏鄉地區學校共百位師長，一起喜滿客夢時代影城包廳欣賞。

《聽見歌再唱》為原聲童聲合唱團的馬彼得校長年輕時所經歷的故事，由Ella陳嘉樺、馬志翔主演，上映後即佳評如潮、賺人熱淚，已突破4000萬票房。

高雄市長陳其邁也與教育局長謝文斌、議員黃文益、原住民主委阿布斯等多位長官，到場支持並一同關心教育，主辦單位也特別安排驚喜，楊智麟導演、陳鴻元監製以及演員撒基努、杜滿生都現身分享拍片歷程，校長們看校長的電影現場格外溫馨又有共鳴。

陳其邁認為，不論孩子居住地有多偏遠、家庭條件如何，相信在教育的完整滋養中，他們終將擁有選擇人生的能力。很感謝劇組願意選擇高雄的部落美景成為拍攝的重要一環，高雄市一個很多元的城市，有山有海，有各種不同的族群文化，帶領城市要更好，教育也是重要的一環，感謝在場的師長，為偏鄉教育的付出及努力。

身兼清景麟教育基金會董事的黃文益致詞提到，教育真的可以改變一個孩子，甚至一個家庭，如同劇中除了看見校長用掌聲擦亮孩子的自信以外，看見家庭與社區的協力，孩子要上台演出前家長幫忙編織服裝，社區提供練習舞台，讓全村的人欣賞，要讓孩子有自信在適合的位子發光，不僅學校師長，家長、社區民眾都可以一起來幫助我們的下一代更好。

清景麟教育基金會執行長楊佩琪表示，偏鄉教育與家庭教育一直是基金會長期耕耘與重視的議題，「一個人可以走得快，一群人可以走得更遠」感謝今天所有與會的師長，大家一起關心教育，帶動更大的影響力，讓我們的社會、以及下一代孩子都能更好。

「這是一部尋找信心的電影，不只孩子需要信心，校長、師長們也很需要信心」導演楊智麟直說，就像剛開始認識馬校長的時候，因著他的信心帶領原聲合唱團站上世界舞台，但他不是要鼓勵把每個孩子訓練成合唱團，而是給學生可以實現、改變他們未來命運一個教育的策略，最終的目的還是回歸教育本身」，欣賞完的校長們也都非常感動，盼一起帶動全校師生為自己的學校寫下精彩的故事。

(中時 )