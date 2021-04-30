新竹市第1座環保自然葬園區「詠生樹」3月底開園，大片草皮、景觀池、80多棵常青樹，宛如公園，試辦期免費申請使用，民眾反應熱烈，開放僅1個月已有108人申請，達年使用目標數51％，還吸引外縣市民眾，更有多位民眾幫已逝親友「搬家」，從土葬園區搬入「詠生樹」。

市長林智堅表示，「詠生樹」佔地面積達1.1公頃，園內環境優美，在設計階段就已獲2019國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，園內還可眺望新竹市區，在工程階段時已有不少民眾詢問，啟用後民眾反應熱烈，超乎預期，除了環境優美、試辦免費使用外，更顯示民眾環保意識提頭。

民政處指出，依據台北市的經驗，在樹葬初期的年使用數約為死亡人口數的8％，以此推估，竹市每年死亡人數平均約2600位，竹市的「詠生樹」年使用數約為208位，但目前已超越100位使用，超過年目標一半以上。若反應持續熱烈，竹市今年樹葬比例可望達4成多，與雙北相當。

民政處表示，截止4月28日，「詠生樹」使用數已達108位，其中7成來自竹市，3成為外縣市。吸引外縣市的主因則是竹竹苗地區僅有兩座樹葬園區，而「詠生樹」園內較大、環境更優美。

目前遷入的108位中，高達6成都是「移居」，另4成則是甫往生者使用。

市府指出，「詠生樹」坐落於生命紀念園區羽化館前方，面積1.1公頃，全區共有5354個穴位，分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏區等6區，栽種各式樹木及草皮，植存區域採循環使用方式，以達殯葬用地輪替永續循環利用的環保目標。

殯葬管理所表示，「詠生樹」樹葬區試辦推廣至2014年1月1日，新竹市民只要為往生親人申請，不限於剛往生的親友，也歡迎自納骨塔遷出者，都一樣享全額免費，期望能有更多民眾接受並響應更為經濟實惠的環保自然葬。

(中時 )