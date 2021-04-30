警政署29日欲將北投分局長陳炯志拔官，柯文哲拒不同意。（本報資料照片）

柯文哲臉書回擊警政署。（翻攝柯文哲臉書）

針對連續治安事件，柯文哲認為應有真相，再來進行懲處為宜。（本報資料照片）

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警政署最近對北市警局接連出招，「松山黑衣人案」連發4篇新聞譴責，破天荒要求局長陳嘉昌交手機查通聯，但據悉警政署下手不只於此，北投警分局29日發生槍擊犯投案，由13名小弟招搖護送，對此警政署再度震怒，以重傷警察形象為由，要分局長陳炯志立刻下台負責，但人事案送至北市府時，卻遭市長柯文哲拒絕，柯認為懲處實在太過嚴重，且槍擊案畢竟有偵破，這道人事命令不合理，最後在柯市府堅持下，警政署才悻悻然收回成命。

北市陸續發生松山、北投兩起重傷警察形象的案件，警政署對此多次出擊，在松山案中連續發出4篇新聞稿，內容多次提到「痛心」、「遺憾」，並指北市警「膽大妄為」，29日甚至表示陳嘉昌應交出手機查通聯，還要接受測謊，逾越司法權責，破天荒舉動震驚各界。

據指出，警政署連番針對北市警局，讓市長柯文哲也有些不滿，之前他即多次表示，「先有真相，再做懲處」、「用滅證辦所長不妥」，30日他則以更強硬的口吻，在臉書po文表示「未審先判，私刑制裁，這是台灣要的法治文化？」，回擊警政署：「全案已經進入司法調查，但無罪推定原則不見了，陳署長可以不經過司法，用對待嫌犯的方式，要求台北市警察局長交出手機與通聯記錄嗎？合法嗎？」

29日北投發生黑道招搖投案，警政署當天下午，就以嚴重影響警察形象為由，決定將北投分局長拔官，但在與市府溝通時，卻遭柯文哲斷然拒絕，柯認為沒有正當理由，懲處過重，因為柯文哲的態度相對強硬，警政署最後只能收回人令，但此消息立刻在北市警界傳開，「警政署摃北市」、「大型宮鬥戲」的耳語不斷流傳，官警一片譁然。

(中時 )