五一勞動節，立委費鴻泰預祝勞工朋友勞動節快樂，並提醒明天五月ㄧ日，也是綜所稅申報的起跑日，費鴻泰個人綜所稅諮詢服務列車，明天起到信義、南松山區和各里的里長合作，提供免費税務諮詢服務，歡迎各里的里民來交流。

費鴻泰說，最近應該有不少民眾已經收到稅額試算通知書，依據財政部統計，今年共約359萬戶符合稅額試算條件。如果民眾收到稅額試算通知書，記得先檢視稅額試算通知書內容，確認無誤後就可以依據試算結果簽字回覆確認。

若至今沒有收到稅額試算通知書，費鴻泰提醒，今年的申報期並沒有延長，所以要在5月31日前完成申報。請快快把您的健保卡、自然人憑證等找出來準備好，來找費鴻泰服務團隊服務。

費鴻泰說，本周六與周日場次有，5／1（六）0930-1130，敦厚里母親節園遊會（松隆路19號旁革新公園）；1300-1500，吉仁里里辦公處（延吉街30巷3號）；1530-1730，中崙里母親節園遊會（八德路2段366巷25號八德公園）；1900-2100，松山進安宮（永吉路517巷8弄12之1號）。

5／2（日）0930-1130，景新里母親節園遊會（松勤街56號 公民會館）；1300-1500，中正里敦中公園旁（敦化北路4巷31號）；1600-1800，長春里活動場所（忠孝東路5段423巷47號）；1900-2100，安康里里辦公處（虎林街323巷58號）

其他場次請看費鴻泰（阿力克司）FB，每天有新訊息公布。

費鴻泰提醒，到服務現場，請大家戴口罩，做好防疫。在現場有稅務專家會宣導「手機報稅」，以及稅務申報和節稅諮詢等免費諮詢服務。歡迎大家，帶著身份證件、健保卡及印章，依服務時間表到就近的里服務場次。

(中時 )