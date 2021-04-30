為使外籍移工能夠了解我國電動自行車的相關規定，平鎮警方也特別製作印尼、泰國、越南及菲律賓等4國語言的宣導文宣。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真）

電動自行車輕巧又不需考照就能騎乘，因此成為外籍移工在國內最便利的代步工具，但因近年來電動自行車交通事故有向上攀升的趨向，因此桃園平鎮警方特別規畫為期一個月的電動自行車執法專案勤務，希望透過嚴格的執法，進而維護用路人的安全。

平鎮警分局交通組組長王瑞程表示，由於電動自行車不用考照就能上路，因此許多對交通法規或車輛操作不熟悉的用路人都能方便使用，導致交通事故的發生率節節攀升，嚴重影響其他用路人的生命財產安全。

因平鎮區轄內工業區工廠林立，除此之外，也是許多外籍移工往來中壢及龍潭的必經之處，為維護用路人安全，平鎮警方特別規畫自4月30日8時起至5月20日24時止，為期一個月的電動自行車執法專案勤務，希望透過警方密集性的宣導及取締，讓騎乘電動車的民眾，不改裝、不競速，都能合乎規定安全的在道路上行駛。

另為使外籍移工能夠了解我國電動自行車的相關規定，平鎮警方也特別製作印尼、泰國、越南及菲律賓等4國語言的宣導文宣，並由防治組外事警察及各轄區派出所派員加強宣導，希望能夠降低電動自行車的肇事率。警方也強調，執法並非為績效，而是要保障用路人的安全，未來也會持續取締。

(中時 )