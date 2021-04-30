民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉毒品案遭到聲押，北市黨部主委吳怡農今表示，「如果任何人違背黨紀，都要受到處置」，我們絕對不能因為一個人的違法行為，去傷害集體努力，更不能容忍傷害社會的行為；吳怡農強調，「民進黨絕對不容忍黑道的介入」。

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台北市議員徐巧芯在臉書指出，吳怡農若要證明自己不是魁儡主委，就應該拿出勇氣，向民進黨的黑道宣戰；對此，吳怡農說，民進黨態度很清楚，全心支持檢調單位，在黨務方面，我們對於任何影響民進黨名譽的人要做最嚴厲的處分，趙姓黨員立場非常清楚，就是「盡快開除他的黨籍」。

吳怡農解釋，得知消息第2天決定召開執委會，針對這件事情提案，我們執委會也有一致的共識，就是開除這位黨員，吳怡農強調，但是黨規有條文規定，任何當事人被處分，有3天前被告知的權利，評委會要調查開除黨員，所以昨天執委會立即發出通知，周一就能走完程序開除黨員。

吳怡農還說，對黑道是絕對不容許，只要我在民進黨就不會受黑道影響，其他政黨民意代表對民進黨的制度不太清楚，處分黨員的程序要給當事人有知的權利後，才能開除黨籍，而處理錯誤的事情要用對的方式處理事情，才能建立社會大眾的信任。

外傳吳怡農和趙家「有關係」，甚至有網友PO文指出，「吳怡農參選主委的幕後大推手是趙氏家族」，對此，吳怡農回應，我不需要做任何刻意的切割，但是我是因為涉入黨務才認識召集人，我擔任主委才認識所有人。

至於被問到，是否向民進黨內的黑道宣戰，吳怡農表示，民進黨絕對不容忍黑道的介入，第一天到黨部上班就說不管是任何幹部，都要用最高標準來看待，因為大家都在看，民眾有很高的期待。

(中時 )