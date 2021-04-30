兩人主動前往地檢說明。（趙雙傑攝）

北市警察局長陳嘉昌受訪。（趙雙傑攝）

台北市政府警察局於昨日由局長陳嘉昌針對松山分局中崙所案件作說明後，因上級長官仍有揣測，於今日主動致電地檢署，與松山分局長林志誠前往臺北地檢署應訊，並提供個人手機，供檢方查證有無受到外力關說或民意代表施壓。

台北市政府警察局表示，全案進入司法程序，一定依法續查嚴辦，如各界有任何關於本案不法事證，歡迎提供該局或地檢署進一步調查。

警政署長要首都警察局長交出手機、測謊，可說史無前例，警政署還發書面新聞稿，引發警界一片譁然。陳家欽並要求陳嘉昌應即刻查明全案，並主動說明、釋疑，勿令外界持續對案情不當臆測，讓基層同仁揹負遭受關說的指責與汙名，打擊員警士氣。

警政署重申，本案已報請台北地檢署指揮偵辦，是否有其他層級人員涉案，亦或有任何外力介入，將深入調查後對外公布，秉持不徇私、不護短偵辦到底。

松山分局黑衣人之亂，陳嘉昌會見署長後，29日晚親上火線，針對各界質疑一一澄清，他強調在本案中，自己與分局長林志誠，絕對沒有受到民代或是其他方面的任何壓力、關說，如辦案有需要，整個警局自他以下，都願接受測謊並交出手機查通聯。

(中時 )