桃園市政府警察局楊梅分局於30日在新屋分駐所舉行新任所長佈達交接典禮，由分局長黃富村親自主持，轄區市議員、義警、民防、義交、守望相助隊、志工中隊、里長、警友站等地方士紳到場觀禮。

原任新屋分駐所所長郭汶煒於30日榮陞警察局督察室警務正，郭汶煒在新屋分駐所三年多時間，維護社區治安打擊犯罪，據轄區居民指稱前年農曆年前，有多名居民向郭所長反應家中豢養雞隻，準備要在過年親戚朋友到訪時宴客用，擔心小偷趁過年前行竊，這段時間的心血就白費了，所長立即規畫了一系列的「護雞」行動並親自帶班，在小偷容易動手行竊的時間加強巡邏，最終成功的守護居民的財產。得知郭汶煒要陞任離開新屋地區，與派出所有良好互動的民眾心中均充滿不捨。

郭汶煒過去工作態度及能力均深受地方人士及各級長官同仁肯定，今陞任桃園市政府警察局督察室，各級長官及鄉親均對其寄予厚望。對於此次人事陞調，楊梅警分局長黃富村表示，感謝卸任郭汶煒任內對轄區經營盡心盡力，並期許新任所長黃愷琮秉持熱忱服務的心，發揮所長，積極維護轄區治安交通平穩，推動為民服務工作，以符合地方各界及民眾鄉親期待。

(中時 )