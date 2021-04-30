台北時間4月30日是NFL的選秀大會，而狀元以及前幾順位的球員都紛紛出爐了，手握狀元籤的美洲虎選中克萊姆森大學的四分衛勞倫斯(Trevor Lawrence)，紐約噴射機選下威爾森(Zach Wilson)、舊金山49人選下蘭斯(Trey Lance)，而第四順位由亞特蘭大獵鷹奪下，他們挑走皮茲(Kyle Pitts)，第五則由孟加拉虎搶下蔡斯(Ja'Marr Chase)。

而美洲虎也正式選下本季狀元勞倫斯，這個選擇其實不太讓人意外，因為自從勞倫斯21歲那年宣佈參加選秀以來，他一直就是狀元大熱門。勞倫斯決定在南卡羅萊納州與家人度過他的重要時刻，當他看電視聽到他的名字時非常開心，並擁抱了他的妻子莫瑞(Marissa Mowry)。

With the No. 1 overall pick in the 2021 @NFLDraft, the @Jaguars select QB Trevor Lawrence.



📺: 2021 #NFLDraft on NFLN/ESPN/ABC pic.twitter.com/6KaGOGGAXr — NFL (@NFL) April 30, 2021

勞倫斯學生時期表現非常出色，他在2018年以大學一年級身份就帶領球隊拿下全國冠軍，當時他們以44：16輕鬆扳倒全美第一、長年勁旅的阿拉巴馬大學紅潮隊，後來在2020年也帶領克萊門森猛虎打進冠軍賽，但後來以落敗收場。

之後勞倫斯以驚人的34勝2敗成績結束了他的大學生涯，也創下校史最多勝紀錄。而美洲虎想要一名四分衛來當核心早已不是秘密，相信來自名校又天賦異稟的勞倫斯就是他們的真命天子。另外在剩下選秀順位中邁阿密海豚選了沃德爾(Jaylen Waddle)，底特律雄獅選了休厄爾(Penei Sewell)、卡羅萊那州黑豹選擇霍恩(Jaycee Horn)、丹佛野馬挑走蘇爾坦(Patrick Surtain II)，第十順位則是由費城老鷹拿下，2020年NFL冠軍坦帕灣海盜則拿下首輪第32順位籤。

(中時新聞網)