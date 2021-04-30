立法院外交國防委員會29日邀請駐日代表謝長廷列席報告並備詢，謝以隔離檢疫為由並未返台，國民黨籍召委廖婉汝迅速宣布散會，並發函要求謝5月2日之前返台，21日隔離檢疫後於5月24日列席。國民黨立委林為洲表示，外交部與謝兩者說法不一致，顯然雙方根本「沒套好話」，前後不一的反應可見這其中必有問題。

林為洲昨日（29）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉指出，邀請大使回到立法院備詢是正常的，以前包括馬英九執政時期，或是陳水扁執政時期都有，金溥聰擔任駐美國大使就曾回台備詢過，差別只在，因大使在駐地有任務在身、並非隨時想走就能走且路途遙遠，所以立委們會給他們更寬容的時間彈性，加上現在有疫情因素，這些都能理解，最重要的是「態度」問題。

針對謝長廷回台備詢一事，林為洲直言，外交部或謝本人，雙方反應都不一樣，謝一開始表達自己願意、只要邀請就回來，但外交部卻稱不會以視訊或任何形式備詢，讓他忍不住諷刺道：「你們也套好一點好不好！」

林為洲強調，法理上一定可以請謝長廷回來備詢，時間可以有彈性，如果外交泡泡沒辦法、一定要居家檢疫，那就該怎麼辦就怎麼辦，但不要「前後不一」，一下子說要回來、一下又說不回來，一下說可以視訊、一下卻又不行，這種態度顯然是在擺弄立委，更是在藐視國會。林警告，無論如何一定要讓謝回來，日本排放核廢水一事也不會那麼快結束，因為在真正排放的兩年間還會有很多過程，國際原子能委員會還要進去當監督小組，所以以後事情還很多。

(中時新聞網)