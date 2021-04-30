高市1名曾姓男子，因為遊玩手機遊戲，向遊戲公司儲值元寶，用以購買遊戲中的虛擬寶物，然儲值金額後，進入遊戲後，元寶數量竟未增加，曾男隨即撥打遊戲公司客服，該電話一直忙線中，亦無人接聽，一時手足無措，擔心遭詐騙，急忙跑到派出所尋求警方幫助，最後卻揭開是一場烏龍。

三民第二分局鼎金派出所員警陳士宏擔服備勤時，男子急忙進所內，著急地說遭人詐騙，希望尋求警方協助，員警首先安撫民眾情緒，使其冷靜後，仔細地向男子詢問案發過程。

員警立即查證該公司及平台，經查該平台為微軟公司之平台，詐騙集團應該無法利用其詐騙，故撥打該公司客服電話，經過幾次轉接後，便聯繫上客服。

經客服表示可能為公司作業問題，已將曾男儲值之金額入帳，隨後員警耐心指導曾男進入遊戲，並順利領取該元寶，原來無任何詐騙情事，僅是烏龍一場，而曾男未遭詐騙，僅為手機操作不熟悉與交易速度較慢，曾男對於警方的解說及熱心服務的態度讚不絕口。

警方呼籲，詐騙手法層出不窮，如接獲疑似詐騙電話，請儘速與派出所聯繫，警方會小心求證，並提供專業的解答，切記勿直接匯款或提供相關資料給詐騙集團。

(中時 )