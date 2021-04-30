新竹市政府明天將加碼活動內容，再推出80個攤位的「森微光市集」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府明天將加碼活動內容，再推出80個攤位的「森微光市集」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

勞動節3天連假今天展開，在新竹市孔廟廣場展出的全台最後1場大型花燈展也將在本周日落幕，市府明起加碼活動內容，連續3天再推出80個攤位的「森微光市集」，另有「野孩子劇團」、「魔梯形體劇場」、學生團體等接續演出，勞動節連假不可錯過。

「2021光臨藝術節X全國花燈競賽」展期將在本周日閉幕，市長林智堅今天再次邀請大家把握機會賞燈，更可順道來趟小旅行，白天可先到新竹動物園，近距離觀察動物，中午可選擇森林食堂邊看羊駝邊用餐，或是富有日本風情的湖畔料亭用餐，下午還可到新竹公園放電、逛市集、看表演，待晚間6點30分，300座花燈點燈後，再一起欣賞花燈，感受浪漫氛圍。

教育處指出，明天加碼的「森微光市集」於下午3點登場，有來自台北手作甜點XX_OKAERI、新竹人氣美食挖掘在地好滋味的「明白甜點店」、「MarMarBarBar手作童衣」等多家文創店家。

另，各式表演與市集同步開始，包括光影炫目的溜溜球、旋轉跳躍的足上舞伶、野孩子劇團和魔梯形體劇場等輪番演出，還有學生團體包括茄苳國小創意偶戲團、培英國中蝶影飛舞社、東園國小弦樂團，以及壓軸的虎林國中北管與布袋戲。絕對不冷場。

此外，虎林國中北管與布袋戲則帶來媽祖收妖的劇碼，該劇與「大戲」結合，後場演奏為北管加上絲竹音樂，曲風經過改變，獲全國學生創意戲劇比賽特優。

市府指出，2021台灣燈會將轉型為「新竹光臨藝術節」於7月9日登場，有別於過往，光臨藝術節結合新竹科技、歷史的城市特色，以光雕投影，展現光影藝術，更重現建築之美，屆時歡迎全國大小朋友再度光臨竹市。

(中時 )