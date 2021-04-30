蔡政府力推國艦國造，但缺乏「國家級船模實驗室」，行政院海洋委員會看中的地點與高雄市政府主導的修造船廠及遊艇碼頭BOT案重疊，爆發搶地風波，藍委林思銘、陳以信今天指控，海委會疑「受高層指示」，主動退讓用地給高市府興建遊艇碼頭，並質疑遊艇碼頭BOT案業者與綠營關係深厚，歷次政治獻金都捐給綠營，背後恐有政治黑手操弄。

林思銘說，蔡政府宣稱推動國艦國造與潛艦國造，最關鍵的「國家船模實驗室」，由海洋委員會所屬國家海洋研究院主導，原規劃在高雄興達港打造5.6公頃實驗場地，但高雄市政府同樣相中興達港土地，希望打造遊艇碼頭，並且以BOT案預計和嘉信遊艇公司合作，雙方用地重複之處約0.8公頃。

林思銘指出，高雄市政府27日表示願意妥協，未料，海委會隔天卻自己發文放棄該土地使用，然而國產署其實早就已經通過該土地給海委會使用，現在卻主動退讓，是否背後有黑手介入，國家船模實驗室成立恐怕遙遙無期。

林思銘指控，嘉信遊艇公司與綠營關係深厚，該公司總經理龔俊豪是現任遊艇公會理事長，與綠營政治人物也關係匪淺，屢屢在選舉中捐款給綠營，要求民進黨政府必須說清楚。

陳以信質問，現在是國防安全重要還是私人娛樂事業重要？船模實驗必須要有水槽拖航等程序，也是國艦國造、潛艦國造要突破的關鍵要點，而海委會給高市府公函，原本在4月22日要求高市府退讓，27日高雄市稱願意退讓，但28日海委會又稱有替代方案將土地讓給高雄市，現在替代方案完全沒有下文，為何海委會態度一夕翻轉，整起事件是為了國家安全還是私人利益，政院應該說明清楚。

(中時 )