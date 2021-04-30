林女遭小君傳訊息威脅，若是不答應還可能會有大哥出面處理，並附上一個血腥影片威脅。（柯宗緯翻攝）

高雄年約30歲林姓女子在網路認識自稱小君的網友，雙方相約要見面，未料小君卻稱見面前，必須先驗證身分，要求林女先到超商購買遊戲點數，若是不從「後果自負」，並附上一個血腥影片。林女擔心自身安危，急忙跑到超商購買遊戲點數，所幸超商店員機警通報警方，員警及時到場，成功攔阻新台幣2萬元。

前鎮分局復興路派出所警員高宸毅、殷健雄於日前接獲7-11超商報案，稱有民眾疑似遭到詐騙。警方趕往現場發現一名女子正在提領大筆金額欲購買遊戲點數，上前關心詢問。

林姓女子向警方表示，自己在交友網站認識一名自稱小君的女子主動加她好友，雙方相談甚歡並相約要見面，但對方卻稱見面前須先驗證身分，要求林女至超商購買新台幣2萬元遊戲點數，再拍照回傳和密碼頁面，若是不答應還可能會有大哥出面處理，並附上一個血腥影片威脅被害人。

林女擔心自身安危，只好聽從指示至超商購買遊戲點數，所幸超商店員機警，驚覺她神色有異隨即報警，員警及時到場，成功攔阻新台幣2萬元。

前鎮分局提醒，現今詐騙手法推陳出新，詐騙集團常利用各大網路社群交友平台結識被害人，透過聊天搏取被害人的信任後，再藉以千奇百怪的理由或恐嚇言詞取錢財，千萬不可輕信。網路交友的匿名性極高，民眾應更加謹慎注意，若遇疑似詐騙可先撥打165反詐騙專線向警方求證。

(中時 )