艾薇新歌〈溫室狂花〉MV日前赴台中石頭公園、鐵砧山⼤草原拍攝，為了呈現溫室花朵已經成長蛻變的概念，艾薇在座落大自然遼闊草原上的一間玻璃屋裡取景，隨後步出玻璃屋、奔放地唱著歌，象徵溫室的狂花已經長大、打破舒適圈；拍攝時，她一個人待在狹小的玻璃屋中，除了高跟鞋插進土裡差點拔不出來、腳很痛外，且因空間太小，封閉、壓抑、慌張的情緒瞬間湧上她心頭，有種怕呼吸不到空氣、怎麼喊叫敲打都出不去的莫名感覺，呈現輕微「密室恐懼症」徵兆。艾薇表示：「以前在馬來西亞都有家人保護，現在自己長大了、跳出舒適圈，堅強向前奮鬥，希望大家聽到這首歌也能獲得力量，一起勇敢前進。」

MV裡還有一幕是她處於降落傘裡，站在不平不穩的草地上，她忘情歌唱的同時也多次險被絆倒，加上現場風狂大，讓艾薇笑言自己頭髮很亂、很瘋，真的是名符其實的「溫室狂花」。此外，她還在廢棄的摩天輪、飄散橘紅色煙霧彈前激昂高歌，由於當時天色已晚，早上4點開工的她感到疲累、很想睡，紅色煙霧又有點嗆，連呼吸都很困難，更遑論唱歌，但她努力忍到導演喊卡，才放鬆心情瘋狂喝水，即便拍了24小時，艾薇仍全力以赴。

艾薇將於5月2日在西門町舉辦簽唱會。（環球提供）

艾薇離鄉背井、隻身來台發展，日前終於推出個人首張專輯《I》，已10個月沒跟家人見面的她，深感〈溫室狂花〉這首歌很能代表她現在的心境，打破舒適圈，溫室的狂花已經長大，「就算前方充滿了困難，就算會在途中碰撞跌入黑暗，這次也要勇敢，不留下遺憾」。接下來，艾薇將於5月2日在西門町舉辦第一場專輯簽唱會，也是她自許人生中一定要達成的目標之一。

艾薇將於5月2日在西門町舉辦簽唱會。（環球提供）

艾薇將於5月2日在西門町舉辦簽唱會。（環球提供）

(中時 )