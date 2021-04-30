「松山之亂」延燒，松山分局長林志誠被網友爆料和四海幫前幫主交好，林30日赴台北地檢署說明，並對網友嗆聲「不要躲在鍵盤後面當小孬孬」。（黃捷攝）

「松山之亂」風波未平，警政署長陳家欽昨要求北市警局長陳嘉昌主動交手機、接受測謊，更有網友爆料松山分局長林志誠是四海幫招待所的常客。陳嘉昌今（30）下午與林志誠主動至台北地檢署向檢察官說明，還向網友嗆聲，要網友勇敢站出來對質，不要躲在鍵盤後面當當小孬孬。

陳嘉昌表示，這幾天議會的質詢，以及昨天北市警局的記者會，已對中崙派出所事件有詳細說明，但警政署仍有很多揣測，因此今天主動到地檢署來說明，把手機給地檢署調查有沒有接受關說，或其他不法情事。

陳嘉昌說，這件事情不應該是這樣子，絕對都是依法處理，大家應該對警察有信心，支持警察依法執法，他們沒有做好的地方會來改進，只要地檢署偵查上有什麼需要，警察局全力配合，警政署昨天所發表的新聞稿及北市警局這邊的記者會，大家自有公斷。

林志誠則表示，他是一個刑事出身的分局長，擔任過偵查隊長、刑大的副大隊長、刑事局偵查大隊長，認識各大幫派的帶頭的、領導階層，這是司空見慣，他辦過四海幫、北聯幫前幫主，辦過各大幫派，認識對方才有其資料。

林志誠說，他確實認識四海幫前幫主張建英，而且熟，擔任刑事高階警官的人，誰敢說他不認識幫派大哥？另外，哪一個人看過他跟張建英打麻將，請他勇敢站出來對質，不要躲在鍵盤後面當小孬孬。

(中時 )