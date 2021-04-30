台北市松山警分局滅證事件延燒，警政署長陳家欽昨更將北市警察局長陳嘉昌召回，要求交出手機、接受測謊。對此，台北市長柯文哲下午受訪時表示，陳家欽未經司法程序，用對待嫌犯的方式面對下屬，違反程序正義，畢竟司法是國家最後一道防線，若沒遵守只會錯上加錯，也建議在調查清楚前應暫緩人士調動，別趁亂安插自己人馬。

柯文哲指出，市警局原訂昨晚7時30分舉行記者會，但在此之前警政署就先發制人，要求警察高層交出手機，包括局長陳嘉昌、松山分局分局長林志誠，必要時還要接受測謊，今早還要求這些人秘密至地檢署交出手機，「我認為這是不對的。」

柯文哲認為，警政署長未經司法程序，直接要求自己下屬（台北市警察局長）交出手機、掉域通聯紀錄，甚至接受測謊，根本是程序不正義。司法還是國家最後一到防線，最重要的就是程序正義，若不遵守，只會錯上加錯。

「我常講，生氣地後不要下決定。」柯說，不希望眾人在壓力之下，用不正確的判斷去做不正確的事，市府認為應等案情釐清再做人事調動，不要趁亂安插自己的人。

由於受訪前，柯有在臉書發文，質疑警政署對下屬的做法如同對待嫌犯，讓他感到「台灣與法治的距離很遙遠」，媒體也問柯是否會認為陳嘉昌太快答應交出手機、答應測謊？是否有事先報備？柯說，陳會答應是出自警政署的壓力，所以就先做，但他認為這不對，事先也沒有和市府先行告知。

媒體也追問警政署跨過市府辦案，是否有鬥北市警局的意味？柯回應，其實他不想介入兩者之間的事，不管是民進黨高層還是什麼，但他認為司法是國家最後一道防線，最重要的是要遵守程序正義，否則只會錯上加錯，不會解決問題，只會製造更多問題。

至於松山分局長調職，柯是否知情？柯說，他是事後被通知，因為警政一條鞭，局長、分局長受任命調職，他尊重警政署的權利，但坦白講，在他任內，反正警政署想調誰就調誰，從來都沒有問過他。

媒體也將焦點轉至綠營北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒案，詢問柯會不會認為民進黨是台北市的地下市長，像北投分局就被把持？柯則低調回，他不願意做這些揣測，對於趙介佑案，他認為應該依法行政，該怎麼辦就怎麼辦，但生氣時不要下決定，因為司法應該被人民信任，別隨著政治壓力起舞。

松山之亂延燒！ 台北市警局長、松山前分局長赴北檢應訊

(中時 )