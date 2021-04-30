Kelechi IHEANACHO復出即送上1進球，另有1助攻給Jamie VARDY（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[萊切斯特城@南安普敦][05/01(六)03:00][編號504] 南安普敦主力前鋒Danny INGS，上一輪聯賽對上熱刺在開賽初段雖然進了一球打開紀錄，不過之後卻受傷需要退場；Danny INGS將會跟進攻能力十分強的左邊衛Ryan BERTRAND需要在本週養傷，這將會影響到球隊的進攻火力。

萊切斯特城皇牌前鋒Jamie VARDY，上一輪對上水晶宮的聯賽雖是他人生中的第350場聯賽上場，不過焦點卻轉到貢獻出1進球1助攻的奈及利亞前前鋒搭檔Kelechi IHEANACHO的身上。比利時邊衛Timothy CASTAGNE本賽季兩次對上水晶宮都有進球。

南安普敦於之前的英足盃4強比賽被萊切斯特城淘汰出局，在心理層面有較大影響。球隊最近的各項比賽已經3連敗，本場更有主力射手不能上陣，進攻能力降低不少；再加上沒太大保級壓力下，戰意薄弱。萊切斯特城上一場聯賽以2:1反勝水晶宮，各項比賽已取得3連勝，攻守都有不錯表現；雖然聯賽狀況要爭取下一屆歐冠資格機會樂觀，但既然狀態跟士氣都十分之好，主帥Bendan Rogers也會把握本場對手正處於下風，帶領眾戰將爭勝。雙方對上一次聯賽對賽萊切斯特城勝2:0，本場主推客勝。

Wilfried ZAHA和Eberechi EZE是水晶宮進攻線上的兩大突破點（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼城@水晶宮][05/01(六)19:30][編號776] 曼城本場聯賽將會對上不太容易應付的水晶宮，這是一個不太理想的賽程，因為曼城於本場比賽之前跟之後的兩個周中都需要進行兩場十分重要的歐冠四強大戰，而第一場剛剛作客擊敗了巴黎聖日耳曼。而曼城本場聯賽壓力不算太大，因為本賽季在剩下5場比賽的情況之下冠軍已經是囊中物了，主帥Pep Guardiola應該可以作出一定的替換讓主力球員休息。而曼城的替補球員實力也十分之強大，瓜帥每一場比賽都會以勝利為目標，面對任何對手都會取得大部份時間的控球權。

在年輕球員表現漸趨成熟的同時，明顯地Sergio AGUERO經從主力前鋒的位置降下來，不過本場比賽正好是他再次增加他在英超的進球數字了。遺憾地本賽季他受到傷患困擾比賽的時間不多，不過Sergio AGUERO是英超其中一位最優秀的前鋒，希望他在夏天離開之前可以取得一個完美的結局。

水晶宮本賽季表現只屬一般，還好早早已經成功遠離降級區域，相信他們將會全力爭取更高名次去完成本賽季。主帥Roy Hodgson這幾年下來已經成功打造了一隊不容易被擊敗的球隊，雖然打法並不算十分悅目。隊中Wilfried ZAHA以及Eberechi EZE都可以個人的能力去作出一些突破，為對方防線製造壓力，上一場聯賽在面對萊切斯特城的時侯就一同組織了一個十分精彩進球。預計曼城在本場比賽在不太容易的狀況之下小勝水晶宮，本場主推客勝。

RB萊比錫主帥Julian Nagelsmann下賽季將會執教拜仁慕尼黑（圖片來源︰達志影像）

【足球-德國足總盃】[RB萊比錫 @ 文達不來梅][05/01(六)02:30][編號612] 文達不來梅本場盃賽將會缺少了中場Leonardo BITTENCOURT與土耳其中衛Omer TOPRAK，左邊衛Milos VELJKOVIC也是還不確定是否可以來得及復出。8強時一箭定江山的日本國腳大迫勇也，本場應該會取代Niclas FULLKRUG先發上陣。

RB萊比錫本賽季表現突出，主帥Julian Nagelsmann功不可沒，下一賽季決定會跳槽到拜仁慕尼黑。目前球隊整體狀況不錯，主力球員當中目前只有丹麥前鋒Yussuf POULSEN無法出賽，不過他在本屆的德國盃已經打進了5球，對進攻能力上影響也不少。馬利中場Amadou HAIDARA連續2場聯賽也有進球，而他也曾經在德國盃取得進球。奧地利中場Konrad LAIMER最近終於可以復出，不過不賽季沒有上場過任何比賽，本場也預計先坐在替補席上。

文達不來梅最近在德甲成績十分低落，上一場比賽1:3敗於柏林聯，已經是聯賽的7連敗；而且對上一次比賽取勝已經是德國盃8強時淘汰雷根斯堡的比賽，而且德國盃的對手都是德乙或以下的球隊。RB萊比錫在德國盃成績不錯，本屆4場全勝，打進12球同時沒布任何掉球；剛在德甲也重返勝軌，2:0輕取斯圖加特。在聯賽要追上拜仁慕尼黑已經不太可能，所以必定會集中精力爭奪德國盃，在面對需要保級的文達不來梅，應該可以作客取勝。雙方上一次對賽RB萊比錫勝4:1。

(中時新聞網)