三重先嗇宮贊助800位身障小朋友逛園遊會 大小朋友樂開懷（翻攝照片／戴上容新北傳真）

三重先嗇宮贊助800位身障小朋友逛園遊會 大小朋友樂開懷（翻攝照片／戴上容新北傳真）

身障學童外出不易，三重區公所 30日結合先嗇宮、見賢思琪基金會及耀動國際旅行社等民間單位帶領三重區約800位身心障礙小朋友及家長、師生一同前往三重大都會公園中山橋下—原住民主題園區一同活動筋骨、逛園遊會。

三重區長陳奇正表示，活動已辦理第7年，往年都是到各地遊樂園，今年不同於以往特別結合體適能運動設計12道關卡，讓學童強健體魄、學習團隊合作的精神，同時也促進體育文化的扎根，讓平時工作忙碌的父母們，藉此機會與孩童一起共玩親子遊戲，享受天倫之樂。

先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮與見賢思琪基金會特別關心特殊兒童的成長發展及獨居老人的照顧，他相當推崇林鴻道董事長所秉持 『取之於社會 回饋於社會』的理念，雙方長期贊助三重區慢飛天使親子活動、三重區暑期悅讀一夏及獨居老人歲末圍爐等活動，對於弱勢族群關懷不落人後。

另為歡慶即將到來的母親節，三重先嗇宮特別邀請志工烹煮美食的紅豆湯圓，讓此次參加的學童，能有機會奉食，表達對父母親的反哺之心與愛意。這些孩子很多是首次奉食，父母從孩子滿懷感恩的手上吃上一口湯園，都備感溫馨。

陳奇正表示，特別感謝先嗇宮長期對慢飛天使孩子們的照顧，也致謝見賢思琪基金會長期支持三重地區公益活動及國際耀動旅行社贊助遊覽車接送孩童、家長參與此次活動。公所希望藉此拋磚引玉，讓更多民間善心團體繼續支持一起推動社會弱勢照顧服務，讓三重區成為一個安居樂業，被愛包圍的城市。

(中時 )