民眾開心領到「500元寵媽Coupon券」。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 預計將發出超過1萬5000份「500元寵媽Coupon券」。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall餐廳預訂已8成。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet歡慶母親節，今日起推出「500元寵媽Coupon券」，只要在服務台喊出「我愛媽媽」就可領取，家住豐原張小姐和朋友一起排隊領券，她最想購買鍋具和包包，折扣完比周年慶還優惠。麗寶Outlet指出，活動至5月9日止，預計將發出逾1萬5000份Coupon券，許多民眾母親節帶媽媽大吃大喝，館內50家餐廳預約已近8成，母親節業績預估增加3成。

麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示，去年大受歡迎的麗寶振心消費券，今年升級推出第二彈，從4月30日〜5月9日推出「500元寵媽Coupon券」，只要在服務台喊出「我愛媽媽」就可領取，平日限量1000份、假日限量2000份，今日第一天開放，吸引許多民眾一早就來排隊搶好康。

陳宇秀指出，麗寶Outlet Mall 預計將發出超過1萬5000份「500元寵媽Coupon券」，內含5張面額100元消費抵用券，可搶購母親節好禮，寵媽吃好料也是必要，館內50家餐廳預約已近8成，預估母親節業績將增加3成。

麗寶Outlet指出，為慶祝母親節檔期，館內超人氣運動品牌adidas、Under Armour、The North Face、ABC Mart超過50家運動休閒品牌折上再折，義大利精品服飾cavalli、潮流服飾roots、GUESS、Levi’s、Jack＆Jones、Earth Music、Life8除享有原本Outlet折扣外，還能滿千再折100元，往年榜上有的母親節好禮，按摩椅品牌Fuji、奧佳華、tokuyo、高島祭出6折起的優惠，COACH、TUMI、GUCCI精品包款也紛紛下殺5折起，還享最高滿2000元再折200的獨家Coupon券優惠。

另外持玉山麗寶聯名卡消費滿3000元以上，加碼抽「媽媽卡友抽現金」活動，有機會抱走最高10萬元購物金，好康優惠只有10天，不用等週年慶，寵媽咪趁現在。

受疫情影響目前無法出國，麗寶Outlet擁有繽紛浪漫Portofino(芬諾港)外牆、八角造型的星巴克鐘、科莫湖水舞燈光秀等，濃濃義大利風格，輕鬆就能拍出偽出國母女底片，還能用舌尖週遊世界，莫凡彼推出花漾媽咪派對3人套餐，歐式經典好菜意遊味境，憑身分證有5、2、0其中一碼，再贈單顆冰淇淋，館內優惠一籮筐。

(中時 )