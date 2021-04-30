愛子涉毒爆警界特權爭議 民進黨台北市黨部評委召集人趙映光召開記者會說明

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉嫌販毒，引發非議，外界也有要求趙映光應辭黨職的聲浪。對此，趙映光今(30日)下午2點在民進黨市黨部召開記者會，他說，兒子涉案，對不起黨與同仁，希望黨部盡速開除趙介佑黨籍；被問及是否會請辭負責，趙映光說，「辭職是有心理準備，一切會照黨的程序走」。

趙映光今下午現身時表示，對於兒子涉案，浪費社會資源，對不起黨與同仁，感到很抱歉，希望此事到此為止，盼評委會盡速處理，處以最嚴厲之除去黨籍處分；對於兒子過去的犯案，他說，「從2016年兒子毒駕救護車事情我就覺得有點不對，我跟兒子距離很大，生的了兒身，管不了兒心，這是身為父親的悲痛，所以兒子犯錯被收押禁見，我覺得司法要勿狂勿縱、處理最嚴厲之處分，兒子有老婆小孩，一家人常常因他事情很頭痛，家庭不得安寧，所以希望盡速處理開除黨籍的事情。」

對於妹妹趙心瑜遭受牽連，趙映光表示，「我對妹妹其實是感到非常抱歉，她單身住在外面，這幾年看到她非常努力，因為血緣之親，牽扯到妹妹非常不捨，我有打電話給她說抱歉，她也語帶哽咽」。

至於黨部主為吳怡農說不會讓黑道介入民進黨，趙映光表示，民進黨其實也沒什麼黑道問題，主委這樣講我絕對支持，希望入黨的黨員都應該要嚴審，「我做生意20幾年，也沒什麼要澄清，希望報導秉持公正，連孫子、媳婦照片都刊登，所以希望媒體不要再出現，這件事情希望能止住」。

關於辭職黨職一事，趙映光表示，辭職這個事情，一切會照程序走，心裡本來就有一些想法，昨天黨部開臨時執委會 、評委會全部迴避，只有呼籲執委會盡速從嚴開除兒子黨籍，自己就離席，也對同仁感到抱歉，並對評委會同仁表達歉意。

另外，趙映光解釋跟吳怡農的關係，僅止於主委跟評委召集人的關係而已，每月在黨部會見面一次，聊的都是黨務事情，且吳怡農很努力，是優秀年輕世代人才。

(中時新聞網)