「用第幾回合生命表不是重點！」保險局主秘蔡火炎澄清市場上對第六回合生命表的兩大不當行銷，一是提早適用第六回合生命表的保單，不一定比較便宜，二是健康險是看各保險公司的實際損失率與費用率，與生命表關係較小。

蔡火炎亦表示，若有保險公司利用第六回合生命表，訴求要調整保費或費率更實惠之類，都並不妥適。

隨著公共衛生與醫療技術的進步，國人平均壽命不斷延長，死亡率下降，金管會已宣布，更貼近國人真實死亡率的第六回合生命表，將在2021年7月1日正式上路，比現行第五回合生命表約有30％的改善幅度。 即如25歲男性，若依第五回合生命表，死亡率是萬分之8.21，但若以第六回生命表則降到萬分之4.96，改善近40％，25歲女性則是從萬分之3.56降到萬分之2.4，改善近33％。

也就是說壽險公司過去針對25歲男女保戶，要提存較多的準備金，因應可能的身故理賠，但在新生命表死亡率下降後，提存金額就會下降，壽險公司提存及承保成本下降，理論上會調降保單定價的預定死亡率，提高競爭力，所以生命表是「間接」影響保費。

蔡火炎強調，生命表是壽險公司死亡險提準責任準備金的依據，金管會宣布7月1日才適用，7月之前就一律用第五回合生命表提存準備金，所以壽險公司一般不會有提前適用第六回生命表的問題。

同時，蔡火炎指出壽險公司保單定價時，預定死亡率一般會低於或等於生命表，即現在的死亡險保單可能只用第五回合生命表70％的死亡率來定價，就會跟用100％第六回生命表的保費差不多。

第二就是壽險業者以第六回生命表壽命延長，健康險理賠率就可能增加，保費將隨之調漲，亦有壽險公司打算5、6月提早適用新的生命表，調高健康險保費。

蔡火炎亦表示，健康險已費率自由化，基本上與生命表無太大關聯，即便在計算保戶罹病後生存率用到第六回生命表，但實際影響保費的還是各公司的實際損失率、費用率，用第幾回生命表根本不是重點。

所以，若有壽險公司用提早適用第六回生命表行銷壽險保單，或用第六回生命表漲健康險保費，保險局都認為不恰當，且提醒保戶不要陷入此種迷思。

(工商 )