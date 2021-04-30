台中1名飼主竟將家中的寵物貓身上染成，動保團體接獲通報趕至現場，發現飼養環境相當惡劣，沒有貓砂盆、飼料骯髒等，飼主經勸導未改善，動保團體因此將貓接至中途之家，沒想過疑似綠色染劑被舔食進體內或滲透皮膚，貓在近幾日因肝腎衰竭死亡，動保團體痛心直呼拜託不要再寵物染色了

臉書「台中熱血中途之家」昨（29）日公開1起動物虐待事件，1名飼主將家中的寵物貓染成淺綠色，照片曝光後，貓全身上下、包含肚子部分皆是淺綠色，動保團體接獲通報後，向飼主表達已違反動保法，飼主則回應會盡速將毛剃掉，避免貓吃到更多含染劑的毛；但動保團體發現事隔5天，飼主仍將貓養在戶外的籠內，不但食物骯髒、沒有貓砂盆，連綠色的毛髮也還留著。

動保團體之後勸說飼主放棄飼養，將貓接至中途之家後做了健康檢查，當時發現肝腎功能雖然呈現紅字，但仍在正常範圍內，而綠色毛髮經過清理仍可見到明顯綠色，可見原先染色相當深，原本以為貓正緩慢復原中，沒想到前2天牠突然狂吐膽汁、食慾下降，之後就在睡夢中過世。

動保團體呼籲，染劑對於動物來說都是毒素，染色劑會灼傷貓的皮膚，也會帶走皮膚表層的油脂，少了保護的皮膚就會發生皮膚病，後續導致肝臟、腎臟衰竭；許多網友則留言說，「怎麼會有人要給毛孩染色？真是太自私了」、「己所不欲，勿施於毛小孩」、「人性何在？」

(中時新聞網)