民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉嫌販毒已遭檢方收押，趙映光30日舉辦記者會對外說明，趙映光鞠躬道歉表示，對於我兒子涉案，浪費社會資源深感到抱歉，建議黨部應盡快召開評委會，對趙介佑做出除名處分，趙映光說，2006年承蒙台灣新動力智庫創辦人兼董事長陳勝宏提攜，擔任評委的職務，後來擔任評召，兒子涉案對不起民進黨內，評委會盡速處理。

趙介佑販毒風波，重創民進黨形象，有網友爆料，指吳怡農不敢火速開除趙介佑黨籍的主因，正是因過去選上主委，是得利於趙映光和趙介佑的姑姑趙心瑜幫助，消息一出引發藍營批評，北市議員徐巧芯更開砲，若吳怡農要證明自己並非魁儡，就對黨內發動掃黑；對此，趙映光回應，吳怡農選主委才1千多票，且是同額選舉，民進黨有這樣的人才很欣慰，每個人都支持。

至於是否會為兒子的事情負責？趙映光回應表示，辭職是有心理準備，但會照黨的程序走；媒體追問，趙介佑涉案多年，身為爸爸都不知道嗎？趙映光說，2016年就覺得有點不對，但兒子跟我距離很大，「我生的了兒身，管不了兒心」，這是為人父親的悲痛，所以他犯這事情收押，司法要以最嚴厲的處分，他已成家立業，我們一家四代，常因他的事情頭痛，家庭不得安寧，我希望盡速處理。

此外，趙介佑的姑姑、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜也受到牽連，趙映光說，妹妹受到牽連，其實感到很抱歉，這幾年我看到她的努力，牽扯到妹妹非常不捨，有打電話給她抱歉，但她語帶哽咽，我們就血緣至親，沒辦法。

被問到是否有黑道背景，趙映光表示，我做生意20幾年，沒有什麼好澄清，我希望媒體報導公正，我三教九流朋友都有，也曾經年少過，我的朋友什麼背景都有。

至於媒體報導，黃承國等人都有黑道背景是否屬實，趙映光回應，這些都是不當影射，誰沒有年少過？不能拿2、30年前的事情出來說，社會要給人改過的機會，不能因為小事情無限擴大。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )