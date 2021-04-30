吃鹹酥雞少不了「九層塔」畫龍點睛。（柯宗緯攝）

竹林有機農場在屏東耕作25年，栽種大面積九層塔。（竹林有機農場提供／柯宗緯高雄傳真）

台灣九層塔產地，6成產量來自屏東。（竹林有機農場提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局日前舉辦鹹酥雞嘉年華，讓「罪惡美食」討論度飆高。說到鹹酥雞，少不了九層塔畫龍點睛，屏東就占全台6成。栽種九層塔25年「羅勒夫人」黃淑女表示，鹹酥雞好吃祕訣都靠九層塔這一味，近來全台缺水危機，屏東有穩定水源，因此不怕產量受到影響。

竹林有機農場創辦人黃淑女指出，台灣羅勒就是九層塔，全台栽種面積約150公頃，6成集中在屏東，屏東環境不管是水源跟氣候，都非常適宜九層塔生長，常年高於18度、無寒害，農地灌溉水取用自湧泉及人工湖，一年四季都不會缺水。

黃淑女提到，九層塔較不耐放，主要以內銷生鮮市場為主，鹹酥雞店平均得4天內用完；加工方面也有磨成粉狀與知名香料工廠契作，希望將台灣九層塔外銷，揚名國際。

她表示，九層塔其實學問多多，分為「紅骨」及「白骨」，兩者價錢差不多，1台斤落在40元，但味道以「紅骨」香氣更濃郁。另外，近年也栽種有機九層塔，價格1台斤100元，特定業者及人士才會選用，像是提供有機通路製作青醬。

竹林有機農場今在高雄與6家鹹酥雞名店，發表高屏鹹酥雞名店「吃貨地圖」，聯手推薦屏東農民。連鎖品牌豪棧鹹酥雞創辦人許祖豪說，自家鹹酥雞好吃關鍵，還有使用酸菜、洋蔥解膩。

(中時 )