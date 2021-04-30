農林漁牧業普查將於5月1日至6月30日展開訪查工作，行政院主計總處預計將訪查93萬家農戶，人口接近300萬人，提醒農民配合普查。因應現在詐騙案件猖獗，主計總處表示，普查員會遵守不要求提供帳戶或存摺、不洩漏個資給他人、配戴普查員證等「3不加2會」原則，民眾若仍有疑慮，可向當地村里長辦公室、鄉鎮市區公所查詢。

主計總處主計長朱澤民表示，農業為經濟發展的基礎產業，政府透過5年1次的普查，可全面性了解農家人口特性、農地資源分布及農產品銷售收入等國家基礎 資料，同時針對農業發展所需，蒐集安全農業、智慧生產、勞動力投入及農產品銷售分配等重要資訊。

此次普查預計動員約1萬名普查人員，判定訪查93萬農家，普查員會遵守「3不加2會」原則，包括不會洩漏個資給他人、不會詢問與普查表無關資料、不會要求提供帳戶或存摺；同時普查員會佩戴普查員證，也會親自遞送致受訪戶函，主計總處請農民放心配合普查。

(中時 )