民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒、詐欺遭法辦，而其過去誇張行徑也一一被爆出。台北市黨部主委吳怡農今日（30）表示，5月3日就能走完程序開除趙黨籍。民進黨前立委李俊毅昨在政論節目中卻預言，即便把趙黨籍開除也沒用，因為「這個可能沒有辦法除得了根」；此話一出，同台的國民黨立委陳玉珍立刻大笑，再度覆誦「除根」二字，強調民進黨並無心處理此事，趙只是因為較小咖才被開除。

根據《中國時報》今日報導，吳怡農表示，得知消息第2天決定召開執委會，針對這件事情提案，執委會也有一致的共識，就是開除這位黨員；吳強調，但是黨規有條文規定，任何當事人被處分，有3天前被告知的權利，評委會要調查開除黨員，所以昨天執委會立即發出通知，週一（5月3日）就能走完程序開除黨員。

李俊毅昨日在政論節目《少康戰情室》表示，趙介佑事件對民進黨是一個警訊，民進黨還有機會繼續執政，故很多人入黨其實並不是為了選舉，而是想要有一個「靠山」，這種情況恐將腐蝕民進黨的社會正當性。話鋒一轉，李直言，趙介佑雖已開除，動作上看來還算明快，但問題是「這個可能沒有辦法除得了根」；已爆開的案子當然必須處理，這樣的事情，即便發生在現任立委或現任議員，恐怕也會面臨如此處分，但沒有爆開的，什麼時候會爆開不知道，所以民進黨現在應該好好去注意黨紀的整飭問題。

李俊毅「這個可能沒有辦法除得了根」之語一出，同台的陳玉珍立刻發出大笑，還再度覆誦「除根」二字。隨後，陳針對李的論述回應，民進黨其實根本沒有打算處理趙介佑案，趙只是因為「比較小咖」所以就被開除了。

陳玉珍強調，他敢這樣說是因為，之前民進黨的台北市黨部主委，不敢說跟總統蔡英文平起平坐，但至少可謂是「互相往來」，此人的背景為何，民進黨在選台北市黨部主委時，同黨同志自己的說法就很清楚了，就說他是「什麼道」。由此可見，民進黨從最高層都已經這樣了，那下面的人，如評委、評議等也不過是「有樣學樣」；顯然民進黨現在就是在做，很久以前大家批評國民黨的事。

(中時新聞網)