內政部今宣布，各地方政府提報的直轄市、縣(市)國土計畫日前均已經內政部核定，並於今日公告實施，順利完成國土計畫第2階段作業，18個縣市的宜維護農地總量為81萬公頃。即日起，非都市土地開發利用以及都市計畫檢討變更，均應符合國土計畫指導；地方政府也將於未來4年內，依法完成第3階段國土功能分區圖的公告。

第1階段的「全國國土計畫」已於2018年4月30日公告實施，除台北市、嘉義市、金門縣、連江縣因土地均屬都市計畫及國家公園，依法免擬國土計畫外，其餘18個直轄市、縣(市)政府依法最遲均應於今日公告實施第2階段的直轄市、縣(市)國土計畫。

內政部指出，直轄市、縣(市)國土計畫是由地方政府自行擬訂，依據地方特性及資源條件，提出發展或保護(育)空間構想，在去年第1季，18個地方政府已陸續提報到內政部國土計畫審議會審議，歷經19次專案小組會議及6次大會審議，多次協調各方意見，始逐步達成共識，於4月15日核定，並於今日由地方政府全數一併公告實施。

內政部表示，直轄市、縣(市)國土計畫針對各界關切的重點議題，都有充分納入考量，像是「既有土地合法使用權益」部分，民眾使用土地既有的合法權益並不會因此有所改變或調整，請民眾可以安心。

在「農地維護總量」部分，18個縣市的宜維護農地總量為81萬公頃，符合「全國國土計畫」明定國內應維持供糧食生產的農地資源面積74至81萬公頃總量，亦符合國內糧食安全需求。

在「原住民土地」部分，為充分考量原住民族傳統慣習，原鄉地區得依部落實際發展情形，將既有建築用地及建物分布範圍劃設為「農業發展地區第4類」，以落實國土計畫法宣示尊重及保存原民傳統文化、領域及智慧的規劃基本原則。

內政部強調，依照國土計畫法規定，未來直轄市、縣(市)國土計畫每5年即可因應實際發展情況辦理通盤檢討，若屬加強資源保育或配合重大公共設施、公用事業計畫興辦情形者，並可適時檢討變更，絕非外界傳言國土計畫過於剛性無法檢討調整的情形。

(中時 )