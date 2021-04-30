文策院旗下的台灣漫畫平台《CCC創作集》，昨(29)晚由編輯團隊發文於臉書公告，編輯部確定解散，其在Plurk的帳號也已改為「前CCC (2019-2021)」，與文策院日前所發新聞稿聲稱的「編輯部得以繼續」說法，相差甚遠。文策院董事長丁曉菁今(30)日召開臨時記者會親上火線，聲稱過去是因辦公空間距離，導致易有溝通隔閡，將與編輯持續溝通，希望能繼續合作。

文策院過去主要辦公室位置於松山文創園區，今年2月已遷至台北市松山區民生東路辦公室新址。丁曉菁表示，前期因松菸辦公空間不夠，無法容納所有院內同仁，《CCC創作集》包含6位編輯、2位平台營運團隊，是於外租辦公室工作，因空間距離，加上眾人焦慮，容易造成隔閡與誤解。但空間問題可以解決，3月26日協調出新的專案預算後，便與編輯溝通，希望得以續聘8位《CCC創作集》夥伴。

文策院提供《CCC創作集》編輯共3種後續合作方式，分別是依現有模式續聘、轉為外包承攬人員及請編輯另行投履歷應徵漫畫相關職務，但也因文策院未能針對每種方案的工作內容詳細說明，使編輯擔憂工作內容與過往不同，導致編輯部決定自行解散。

丁曉菁解釋，團隊本於未來將遷進現有辦公室新址，但因編輯提出不希望進院內工作，文策院才規劃承攬方案，使其不用在院內定時上下班。因文策院計畫明年將持續「擴大平台」，也需要漫畫相關人才，才歡迎編輯另投履歷，應徵相關工作。

針對外界最為關注、卻近2個月遲未出爐的漫畫家合約問題，丁曉菁表示，目前已簽約的20位漫畫家將繼續創作，還沒簽約的漫畫家共14位，昨日已展開一對一的議約說明，預計於5月6日與已簽約漫畫家進行合約說明會，將討論稿費、智慧財產權等相關問題。文策院絕不會讓《CCC創作集》熄火，也不是文策院要編輯部解散，會持續和編輯再努力溝通。

立委賴品妤於臉書表示，自己多次要求監督文策院盡快提出對台漫產業與《CCC創作集》的後續發展規劃，文策院卻始終無做到，也曾要求有任何規畫期程都要向她報告，但直至今日才知道《CCC創作集》只存在到4月，文化策進院儼然是「文化詐騙院」，「文策院還值得相信嗎？」

(中時 )