國民黨立委鄭正鈐今(30)日舉辦「大學法、教師法、教育人員任用條例、學位授予法修法公聽會」，對準總統蔡英文博士論文爭議而來，前立委陳學聖出席與談。（李侑珊攝）

國民黨立委鄭正鈐今(30)日舉辦「大學法、教師法、教育人員任用條例、學位授予法修法公聽會」，對準總統蔡英文博士論文爭議而來。前立委陳學聖表示，國圖典藏海外學術論文著作，必須提供個人同意與學校官方證明，小英論文卻只有個人同意，就被國圖納入論文館藏，沒有學校背書，呼籲國圖解釋清楚。

前立委陳學聖表示，今日召開公聽會，要談的就是總統蔡英文博士論文爭議，肯定委員鄭正鈐有如此勇氣，無懼面對政治與司法追殺，勇於挑戰這項政治議題，呈現問政具有是非黑白的勇氣。

陳學聖提到，他還在立委任內時，曾在2019年11月28日在立法院召開公聽會，當時犯了一個小錯誤，即在於看到出席公聽會的兩位國家圖書館代表女士，回答小英論文等相關質詢問題時，面有難色，讓他一時心軟，才會讓國圖找到機會典藏小英博士論文。

陳學聖指出，國圖典藏海外學術論文著作，必須提供個人同意與學校官方證明，小英論文卻只有個人同意，就被國圖納入論文館藏，沒有學校背書，因此今天國圖必須認真回答這項問題，「收藏小英博士論文是否是空前絕後的特例！」

(旺報 )