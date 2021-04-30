「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)本季剛與鵜鶘結束了10天短約，而之後鵜鶘沒有與他續約，當時據美國媒體《Hoop Central》報導，熱火、塞爾提克和公鹿都曾對他有興趣，不過現在時間已經接近季後賽，他遲遲等不到想要他的球隊。他在效力鵜鶘的3場比賽中，場均出賽16分鐘，貢獻7.7分1.3籃板1.7助攻，投籃命中率33.3%、三分命中率25%，

對此艾塞亞湯瑪斯也對外發聲了，台北時間4月30日他本人在推特發了一篇文章，字裡行間充滿著感嘆，他說：「我只需要一支球隊！給我一次真正機會，讓我成為其中一份子，無論是否能上場，我都會展現自己影響力，我已做好準備了！」從上述話中看來他非常有自信，畢竟他也是曾經能撼動聯盟的球星之一。另外在不久前，他也在社群放出自己的訓練照並寫說「永不放棄！」強烈表達自己回歸球場的決心。

All it takes is ONE team! Give me a REAL chance to be apart of something and I’ll show the impact I’ll have on a team whether I play or not. I’m ready to GO 🏁 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) April 29, 2021

但他或許敵不過現實，因身高受限，還有舊傷纏身關係，他身手早大不如前，他生涯從國王發跡，陸續加入太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘，表現最亮眼的時候在塞爾提克，2017年他拿下生涯新高場均28.9分、5.9助攻成績，一度成為聯盟逆流而上的最佳範本，或許他可以退而求其次，尋求發展聯盟或海外聯盟，再找機會重回NBA，不然就得像華裔球星林書豪一樣前往大陸職籃混口飯吃，而林書豪目前在發展聯盟也正苦等機會，相信他們都不好受，畢竟兩位都曾在NBA發光發熱！

(中時新聞網)