中央流行疫情指揮中心今天公布新增3名新冠肺炎病患，都是諾富特飯店員工，一名為餐飲部門員工，另外兩名都是房務部主管，且曾經遇到過最早發病，目前已經重症的房務主管（案1120），截至目前，該飯店已有4名員工確診，陳時中定調為一起飯店群聚事件。

指揮中心表示今天新增3名本土個案都是飯店員工，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工。案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，而案1129是主管。

對於今天確診個案，是否有跟先確診，現在還在加護病房的房務主管（案1120）接觸？陳時中表示有可能，但應該不是例行性，他們在一館地下室有洗衣的更衣處，相信接觸的機會有，但看起來不是很頻繁，案1128有時會碰到案1120，在走道會碰到打招呼，但沒有特別很密切的接觸。

但另一名餐飲部員工（案1127）跟其他房務部門都沒有接觸，是否代表飯店內的感染源不只一個？陳時中表示，當然有可能不是只有一個感染源頭，所以要去釐清每個人路徑，也要分析基因病毒株定序，看看是否為同一個。

陳時中表示，一館的B1是公共區域，大家都是短暫接觸，他認為全部所有確診者都在地下室碰到的機率不大，所以要去做環境體檢。

至於另一名60多歲女性房務員工（案1129）也是房務主管，她在26日就已經發病，直到昨天集中檢疫採檢，今天才確診。等於也是帶著病毒就已經在飯店趴趴走3天。

(中時 )