民進黨北市評委趙映光之子趙介佑。（翻攝當事人臉書）

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒案，引發社會關注，而他更被爆出曾是市黨部黨代表，而今(30日)國民黨議員徐巧芯在臉書上傳一張趙介佑過去競選黨代表的傳單，引發不少網友關注。

徐巧芯今在臉書撰文指出，「『趙氏家族』與民進黨前主委黃承國友好人盡皆知，當時趙介佑參選黨代表時就是『黃承國一票，趙介佑一票』。他們在台北市的勢力龐大，包括不少年輕民進黨新生代的議員、政治人物都是其中一部分。」

因此徐巧芯在臉書提出幾個問題，包含「吳怡農主委，願不願意主動發起民進黨在台北市的掃黑行動，向耍特權、敗壞警紀的「假白道」宣戰？民進黨台北市的親黃承國派系議員、未來打算參選議員的候選人們，願不願意挺身而出支持吳怡農主委發起掃黑行動？」

另外，針對最近警紀敗壞的情形，徐巧芯說，「這次被發現原來跟民進黨台北市高層長期縱容有關，趙介佑在地方上造成亂象早不是第一次。作為台北市的一份子，我認為民進黨的家內事若是已影響到市民的權益，包括搞派系、耍特權、關說甚至觸犯販毒等，絕對不是台北市民可以接受的」。

對於趙介佑一案，今(30日)民進黨北市黨部主委吳怡農現身表示，「如果任何人違背黨紀，都要受到處置」，預計在5月3日開除黨籍。另依《中國時報》28日報導，由於趙映光被黨內視為國政顧問黃承國系統人馬，黃無端被媒體報導捲入，他說，這件事跟他風馬牛不相干，他以前從不去回應媒體的報導，頂多是抱怨一下，但是因為這次是販毒，他對毒品深惡痛絕。

今天媒體訪問我昨天晚上臉書的貼文，我是這麼答的： 「趙氏家族」與民進黨前主委黃承國友好人盡皆知，當時趙介佑參選黨代表時就是「黃承國一票，趙介佑一票」。他們在台北市的勢力龐大，包括不少年輕民進黨新生代的議員、政治人物都是其中一部分。 我提... 由徐巧芯發佈於 2021年4月29日 星期四

(中時新聞網)