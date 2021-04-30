泰國知名諧星「Kom叔」Kom Chauncheun日前因感染新冠肺炎入院，近來病情每況愈下，因此引發腎衰竭，不得已入住進加護病房，只能用呼器維持生命，讓粉絲們十分擔心，沒想到30日傳來病逝噩耗，Kom享壽63歲，消息一出震驚泰國社會。

Kom的光頭造型深植人心，渾然天成的喜感讓他成為諧星界的佼佼者，平時活躍於綜藝、電視劇、電影等，相當受到民眾喜愛，就連年輕人都很喜歡他，然而Kom於12日無預警宣布自己確診新冠肺炎，隨即便進入加護病房治療，由女兒Ice和女婿Bank拍影片更新他的最新狀況。

Kom Chauncheun在泰國擁有高人氣。（圖／翻攝自Kom Chauncheun臉書）

Kom的病情一天比一天嚴重，最後引發腎衰竭，一天要花3到4小時做血液透析（洗腎），並依靠機器提供氧氣呼吸，情況十分不好，受到疫情影響，醫院禁止探病，Ice只能以電話的方式了解爸爸的醫院的情況，讓她感到十分無助，還忍不住在影片中泣不成聲。

Kom Chauncheun染疫病逝。(圖/翻攝自Kom Chauncheun臉書)

Ice還曾在影片中求助：「如果有精通這種治療的醫生的話，請和我們聯絡，謝謝，拜託救救我爸爸！」沒想到19日Kom的病情急轉直下，不但對藥物沒反應，還有心臟驟停危險，經過一整夜的搶救，最後還是天人永隔，粉絲和網友也紛紛湧入他的臉書留言悼念，「你真的是傳奇」、「感謝你為泰國人帶來了幸福」、「你會永遠活在我們心中」。

(中時新聞網)