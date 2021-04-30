中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則指出，目前將會針對整起機組員與諾富特飯店確診者，只要Ct值小於27者，也就是病毒量高的確診者，都會進行病毒株基因定序比對，尤其關鍵在新增的4名飯店確診者，若4人也都是英國病毒株，就表示都是同一起感染事件。
華航機師染疫風暴今天邁入第11天，今天新增三名諾富特飯店員工確診。已經有10名機師、5名家屬，以及4名機場飯店員工，目前共19人確診。
羅一鈞表示，目前華航機組員與其家屬確診者的基因定序已經完成7件，目前包含案例1091\1090（印尼籍機師之子）\1092\1078、1079都是英國病毒株且基因序列相同外，今天新增兩名1101\1102兩名機師也是證實是英國病毒株，但基因序尚待比對中。
羅一鈞表示，目前最重要的是要比對諾富特飯店四名員工的病毒序列，尤其是已經重症的1120房務主管，因為他發病最久，若接下病毒比對都相同，則表示都是同一起感染事件。
(中時 )
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