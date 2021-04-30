國內本土案例疫情再起，在元月底投保台產防疫保單的民眾由於一直沒有收到防疫保單並擔心投保權益？台產強調，民眾只要停止收件前(1月25日下午5點)送達者，權益均已獲得保障。在官方網站防疫商品專區設置「保單受理進度查詢」平台，供投保之保戶查詢出單進度。

國內本土案例疫情再起，4月29日諾富特飯店開始執行清空計劃，撤離約422人，全數送至防疫旅館和集中檢疫所，引發國人關注。台產公司表示，針對「法定傳染病防疫費用保險」保單成立作業中心，並透過RPA(流程自動化機器人)加速出單作業，預計6月底前應可完成所有的出單作業。並再次強調，如果要保文件已於停止收件前(1月25日下午5點)送達者，權益均已獲得保障，並請未收到保單的民眾耐心等候。

臺灣產物說，該公司已於官方網站防疫商品專區設置「保單受理進度查詢」平台，供投保之保戶查詢出單進度，民眾可善加利用，保戶若有理賠需求，請盡速與該公司連繫，台產公司將指派專責人員與保戶連繫協助辦理。並呼籲全體國人攜手共抗疫情、戴口罩、勤洗手。

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