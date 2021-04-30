今年第一季價值型股大翻身，以價值型企業為主軸的日本股票基金績效亮眼，若以較不受匯率波動影響的美元避險級別來看，日股基金平均績效達10％，一躍成為近期投資市場新寵兒，專家看好價值股評價面仍低，相關題材第二季還有補漲空間。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日股具備低基期及高獲利成長的雙重基本面優勢，從股價本淨比角度來看，日本股市僅1.5倍，低於歐洲的1.9倍、亞洲的2.1倍，以及美國的4.3倍，在全球資金充裕、景氣持續走升等環境支撐下，看好日股未來補漲空間仍大。同時日本企業獲利持續攀升，增速高於股價上漲速度，就股價盈餘比來看，目前正處於近20年來低檔位置，使得日股成為全球評價面最具吸引力的市場之一。

日本股市背後還有政府撐腰，去年日本央行（BOJ）為降低由新冠疫情引發的經濟危機，積極加碼日本股市，並成為日本股市最大股東。日本央行總裁黑田東彥於3月會議中表示，現在還不到檢討貨幣寬鬆政策的退場時機，在股價高漲的時候不會進行買進，但在市場陷入混亂時，會積極進場買進。儼然成為日股定心丸。

瀚亞投資日本動力股票基金嚴守由下而上選股策略，特色為跳脫指數在市場中尋找估值被嚴重低估的優質企業。同時基金持股集中，平均持股數量為30至50檔，且大中小型股兼具，動態靈活追尋成長機會。

瀚亞投資提醒，就過去經驗來看日本股市與匯市表現並不一致，通常日圓貶值時日股表現較佳，反之亦然。股匯不同調的情況下，往往導致基金績效受到影響，因此建議想要單純參與日股表現的投資人，可透過申購美元避險級別，來屏除匯率干擾。

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