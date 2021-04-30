新台幣匯率一直是社會大眾關切議題，日前有學者直言，台灣大麥克與美國售價不同，「不是匯率遭到扭曲，就是消費者受了委屈」，但央行指出，大家不要過度解讀「漢堡經濟學」，以大麥克指數評論匯率並不適當。

央行今天於臉書發文表示，最近大麥克指數（Big Mac index）又成為新聞媒體評估匯價高估（overvalued）或低估（undervalued）的指標，但「這是不恰當的」。

央行說明，大麥克指數是由《經濟學人》（The Economist）於1986年開始發布，作為讓大眾更容易理解匯率理論的簡單工具；另一項同樣知名的星巴克拿鐵指數，則是《華爾街日報》（The Wall Street Journal）於2017年調查全球近30個大城市的星巴克中杯（tall）拿鐵的售價所計算而得，藉以說明匯價不一致（discrepancies）的情況。

根據經濟學人於今年1月15日發布的大麥克指數，據此算出的美元兌新台幣匯率為12.72（台灣的大麥克單價新台幣72元，美國的大麥克單價5.66美元），但本年1月12日的市場盤中實際匯率卻為27.98，如果以大麥克指數估算，新台幣匯價低估54.5%。

但改以星巴克中杯拿鐵在台灣與在美國的售價來比較，分別是新台幣120元與2.95美元，新台幣匯價則高估45.4%，兩種指數的結果背道而馳。

央行說明，不論是大麥克或拿鐵，這些單一商品指數雖以輕鬆、有趣、易懂的方式介紹一價法則（law of one price）及購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）理論，但它們並非跨境貿易的商品，且商品籃僅包含一種商品，有過度簡化之嫌。

央行進一步指出，更重要的是，商品的價格會受到各國稅負（包含關稅）、利潤率、租金、勞動成本等多種因素影響，甚至於替代品的多寡、偏好也會有影響，因此大麥克指數、星巴克拿鐵指數，都不適合用來評估均衡匯率。

不過央行表示，不可否認，單一商品指數確實具有淺顯易懂、饒富趣味性等優點，因此近年來評估匯率的各種商品指數如雨後春筍般出現，除了大麥克指數、星巴克拿鐵指數，還有iPhone指數、迪士尼樂園指數等，但仍要提醒，單一商品指數從來就不是充當匯價走勢的良好預測。（編輯：潘羿菁）1100430

(中央社)