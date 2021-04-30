近來林邊、南州一帶頻傳失竊案，住家、農地都受害，民眾大罵「賊仔太貪心」，該竊賊幾乎什麼都偷，甚至連家畜都不放過，警方獲報後循線追查，29日在林邊一處廢墟逮獲慣竊蔡嫌，並發現他將偷來的小狗養在門口警戒以躲避查緝，現場共起獲2隻鴿子、4隻小狗、1隻雉雞，警方呼籲失主儘快向東港分局認領。
警方調查，46歲慣竊蔡嫌長期居無定所，不務正業以偷竊維生，不是闖空門偷東西吃、就是偷車代步，近來在林邊、南州等鄉犯案，堪稱「什麼都要、什麼都偷」，就連雞、狗都不放過，而經追查後發現，蔡平日藏匿在無人居住的空屋，並將偷來的小狗養在門口警戒，企圖藉此躲避警方查緝。
警方29日直搗賊窟，蔡嫌一度遮掩躲查緝，但最後仍遭優勢警力逮獲並坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌送辦。而警方在現場起獲的2隻鴿子、4隻小狗及1隻雉雞，因都無明顯可辨別飼主之處，警方呼籲有失竊的飼主儘快向東港分局偵查隊認領。
(中時 )
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