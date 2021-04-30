情侶甚至到夫妻之間，關於金錢分配的觀念，一直都是熱門的討論話題，AA制是最沒有爭議的付錢方式，但如果到摳門，另一半可能會受不了，一名女網友在網路上抱怨，不久前喝了一口男友的豆漿，對方卻說要付5元，甚至要了一整個月，讓女網友相當無言。

女網友在論壇「Dcard」上發文，表示自己有一個「兩塊錢都和我計較的男友」，文中提及自己認為適當的AA制很OK，但不要「AA到極致」，女網友舉例之前喝男友一口豆漿，整整一個月對方都在跟她討5元，甚至說「過年欠錢，會衰一整年」、「不喜歡其他人欠錢的感覺」。

女網友對此相當傻眼，心想「難道喝你一口豆漿，會讓你傾家蕩產嗎」？不禁懷疑如果與對方結婚，是否會有好日子。不少人見女網友經歷，認為男方行為很誇張，建議她快逃，「要是我就把整杯的錢給他，我喝完」、「這種人你還想結婚」、「婚後只會更糟」、「婚戒可能叫妳出一半」、「寧願分手也不想付錢」。

關於AA制，每個人都看法都不進相同，曾有心理學家指出，想要男性付錢的女性，有些確實是習慣導致，不過部分認為，此舉會讓女性覺得受到重視，或是怕提出AA，傷及男性自尊；至於主動AA的女性，一來可能是怕對方經濟負擔，二來是不想欠別人，不過無論是哪一種，男女彼此尊重，不要想著佔便宜，建立健康的關係。

(中時新聞網)